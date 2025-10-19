У Дніпрі сталася бійка між місцевими жителями та представниками ТЦК

Мережею шириться відео щодо конфлікту між жителями військовослужбовцями ТЦК та СП у Дніпрі.

Зокрема, відео з’явилося в Telegram-каналі з повідомленнями про місця роздачі повісток, повідомляє Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.

Дніпропетровський обласний ТЦК та СП прокоментував інцидент.

Там заявили, що в Дніпрі чоловік, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку, спровокував бійку з представниками територіального центру комплектування і підбурив до конфлікту перехожих, які завдали ударів військовослужбовцям і пошкодили службовий автомобіль.

Військовослужбовці ТЦК отримали від представників Національної поліції України інформацію, що поблизу магазину “Сільпо” на вулиці Новокримській виявлений громадянин, який перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку.

Представники ТЦК прибули за адресою і запропонували чоловіку проїхати до центру для перевірки інформації.

“Проте громадянин почав поводитися агресивно, провокувати бійку з працівниками ТЦК і представниками Нацполіції та підбурювати оточуючих до вчинення протиправних дій. До конфлікту доєдналися перехожі, які намагалися звільнити правопорушника, напали на правоохоронців, завдали кілька ударів військовослужбовцям і пошкодили службовий автомобіль. Попри протиправні дії окремих громадян чоловіка доставили до територіального центру комплектування”, – зазначили в ТЦК.

Обставини інциденту вивчають, зокрема правоохоронні органи, які ухвалять рішення щодо кваліфікації дій громадян.