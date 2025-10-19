Джей Ді Венс жорстко висміяв протестну акцію «Ні королям»

Віцепрезидент США Джей Ді Венс на тлі масштабних протестів проти політики чинної адміністрації опублікував згенероване штучним інтелектом відео, на якому Дональда Трампа зображено в образі короля.

Відеоролик Венс розмістив у соцмережі Bluesky, популярній у США серед прихильників лівих ідей.

На кадрах господар Білого дому одягає на себе корону, мантію та бере до рук меча.

Наприкінці відео перед Трампом-королем схиляють коліно представники Демпартії США, зокрема колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі та лідер демократичної меншості у Сенаті Чак Шумер.

Венс опублікував відео у розпал протестів проти політики Трампа під гаслом No Kings («Без королів»), які охопили цілу країну.

Раніше ForUA повідомляв, що державний секретар Марко Рубіо висловив думку, що чинний віцепрезидент Джей Ді Венс може стати наступним кандидатом у президенти США від Республіканської партії на виборах 2028 року.