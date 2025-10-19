Росію бомбили дрони ЗСУ та палили партизани - пекельно було у Самарі, Новокуйбишевську та Оренбурзі та на Брянщині.

• У Самарі повідомляється про атаку на місцевий НПЗ.

• У Новокуйбишевську уражено нафтопереробний завод - одне з провідних підприємств нафтопереробної галузі рф. Проектна потужність складає близько 8,8 мільйонів тонн нафти на рік.

• В Оренбурзі через атаку дронів здійнялася пожежа на одному із цехів газопереробного заводу.

• У Брянській області партизани паралізували систему управління ЗС РФ. Вони вивели із ладу вишку, що забезпечує координацію окупаційних військ та прикордонних підрозділів.