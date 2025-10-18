17-річний українець, убитий в Ірландії, мріяв воювати з окупантами в складі кіберпідрозділу

17-річний громадянин України Вадим Давиденко, який помер внаслідок ножових травм у центрі для біженців в Ірландії, мріяв стати експертом із кібербезпеки і воювати проти рашистів у складі кіберпідрозділу.

Про це пишуть Irish Times та Daily Mail, які цитують друга сім’ї Вадима.

За словами співрозмовника видань, Вадим захоплювався спортом, вивчав ІТ, але хотів займатися кібербезпекою і потім повернутися додому, щоб воювати на передовій у кіберпідрозділі.

«Він хотів здобути кращу освіту в Ірландії, бо, знаєте, в Україні це було б складно — дуже складно. Я не розумію, як таку світлу людину могли забрати з життя ось так», — наводять журналісти слова друга сім’ї.

Хлопець нібито пропустив свій рейс з Польщі до Ірландії, і його родина наполягала, щоб він повертався додому, але він вирішив продовжити її. Він також мав дівчину в Україні, яка планувала відвідати його в Ірландії, однак, дізнавшись про його смерть, вона «абсолютно спустошена».

Його вбили незадовго після прибуття в Ірландію — там він був лише кілька днів.

Нагадаємо, 15 жовтня в ірландському Дубліні, в центрі приймання людей, які шукають міжнародного захисту, внаслідок поранення холодною зброєю помер 17-річний український підліток. Ще одного хлопця та жінку шпиталізували з травмами.

У медіа писали, що поліцію викликали після сварки між двома підлітками — одного з України й іншого з Африки, який є головним підозрюваним. Працівниця закладу, яка їх намагалася розборонити, теж зазнала поранення.

У посольстві України в Ірландії розповіли, що ім’я загиблого українця — Вадим Давиденко. Дипломати працюють над тим, щоб повернути його тіло на Батьківщину.