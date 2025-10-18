Трамп не лише дає Путіну пряник, а й почав застосовувати батіг, - Стубб

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив в інтерв’ю BBC, що саме Дональд Трамп є «єдиним, хто може змусити» російського лідера Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо війни проти України.

Стубб підкреслив, що Фінляндія ніколи не визнає окупований Крим, а також окуповані Росією території Донеччини та Луганщини. За його словами, рішення щодо територіальних питань може ухвалювати тільки Україна.

«Я хочу, щоб після завершення війни Україна зберегла незалежність, суверенітет і територіальну цілісність – стала членом ЄС і, сподіваюся, НАТО», – сказав Стубб.

Фінський лідер прокоментував і роль США у можливих мирних переговорах. На його думку, Трамп «не лише дає Путіну «пряник», а й почав застосовувати батіг».

«Щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів, потрібна не стільки сила переконання, скільки тиск. І саме це намагається зробити президент Трамп», – зазначив Стубб.

Він додав, що за останні вісім місяців під час другого президентського терміну Трампа переговорний процес «просунувся далі, ніж за попередні три роки».

Президент України Володимир Зеленський напередодні назвав «дуже продуктивною» зустріч з Трампом. За його словами, під час зустрічі також обговорювали далекобійні можливості, але «вирішили не робити про це заяви». Щодо «Томагавків» він закликав звернулися до американської сторони.

Президент США Дональд Трамп після зустрічі написав у соцмережах, що сказав як Зеленському, так і Путіну, що «настав час припинити вбивства і укласти угоду». Він додав, що «вони повинні зупинитися там, де вони є».

Після переговорів із американським президентом Зеленський також мав телефонну розмову з лідерами Європи. У ній брали участь очільниця Єврокомісії, президенти Фінляндії, Норвегії, прем’єри Британії, Італії, Польщі, а також генсек НАТО.