Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що поважає рішення польського суду не видавати Берліну українця Володимира Журавльова, якого підозрюють у підриві газопроводу «Північний потік».

Про це він заявив у коментарі RMF 24.

«У Польщі було ухвалено судове рішення, яке я поважаю, бо ми визнаємо принцип розподілу влади», — сказав він, додавши, що роль виконавчої влади «не полягає у втручанні» у судові рішення, «особливо в інших країнах».

Сам Журавльов привітав рішення польського суду, зазначивши, що в Німеччині він не зміг би розраховувати на справедливий суд. Він також додав, що звинувачення проти себе вважає «безпідставними».

Нагадаємо, 17 жовтня польський суд не погодився на екстрадицію 49-річного Володимира Журавльова, якого німецькі правоохоронці підозрюють у підриві газопроводів «Північний потік». Українцеві також скасували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Газета Wall Street Journal із посиланням на джерела заявила, що операцію з підриву газопроводів «Північний потік» у 2022 році спланували кілька високопоставлених українських військових і бізнесменів. А здійснили на звичайній прогулянковій яхті та за відкритими картами морського дна.

За даними видання, президент України Володимир Зеленський спочатку нібито схвалив план. Але наступного місяця нідерландська військова розвідка MIVD дізналася про операцію та попередила ЦРУ, а США негайно поінформували Німеччину.

ЦРУ також попередило офіс Зеленського припинити операцію, тож Зеленський нібито наказав Залужному припинити її. Але генерал, за даними WSJ, проігнорував наказ.

21 серпня, Федеральна прокуратура Німеччини повідомила, що в Італії затримали громадянина України Сергія Кузнєцова — одного з підозрюваних у причетності до підриву «Північних потоків» у 2022 році.

Йому інкримінують кілька злочинів: спільне вчинення вибуху з використанням вибухових речовин, антиконституційну диверсію та руйнування будівель. Італійський суд ухвалив рішення екстрадувати його до Німеччини.

Підозрюваний — нібито колишній працівник Служби безпеки України та капітан Збройних сил України у відставці. Його затримали під час відпочинку з сім’єю в Італії. Він буцімто координував команду, що складалася з семи людей, зокрема чотирьох цивільних водолазів.

Один із них, Всеволод К., нині вже помер, воюючи на фронті проти росіян. Раніше чоловік брав участь у військових навчаннях у Баварії. На решту підозрюваних теж видали ордери на арешт.