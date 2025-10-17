В Україні створять Військову поліцію: що відомо про нові повноваження та завдання

В Україні планують запровадити інститут військових поліцейських, які отримають широкі повноваження для забезпечення правопорядку у військах та під час воєнного стану. Проєкт професійного стандарту для військових поліцейських розроблено Головним управлінням Військової служби правопорядку (ВСП) ЗСУ.

Згідно з проєктом, ключові завдання нової структури охоплюватимуть контроль за дотриманням військової дисципліни, перевірку документів, проведення оглядів та вилучення речових доказів.

Повноваження військових поліцейських:

Перевірка та затримання: Військові поліцейські матимуть право затримувати військовослужбовців та цивільних осіб, які вчинили правопорушення, а також складати протоколи про адміністративні порушення.

Діяльність під час воєнного стану: Під час дії воєнного стану вони нестимуть службу на блок-постах , де перевірятимуть документи, оглядатимуть транспортні засоби та багаж. Також вони будуть залучені до патрулювання у складі військових комендатур, контролюючи дотримання комендантської години та обмежень пересування.

Застосування сили та зброї: Проєкт чітко регламентує межі використання фізичної сили, спеціальних засобів (кийки, наручники, газові балончики, електрошокери) та вогнепальної зброї. Військові поліцейські зобов'язані попереджати порушників про намір застосувати силу.

Охорона та реагування: До їхніх обов’язків входитиме охорона військових об’єктів, а також уміння самостійно оцінювати ситуацію, ухвалювати рішення та нести персональну відповідальність за дотримання прав затриманих.

Особлива увага приділяється готовності військових поліцейських надавати домедичну допомогу після застосування сили чи зброї.

Крім внутрішньої роботи, професійний стандарт передбачає готовність військових поліцейських до участі у міжнародних миротворчих та гуманітарних місіях, з дотриманням норм міжнародного гуманітарного права та спілкуванням англійською мовою.

Для служби у Військовій поліції вимагатиметься базова військова підготовка, придатність за станом здоров'я, відсутність судимостей та позитивний висновок психологічної придатності. Кандидати проходитимуть спеціалізовані курси та отримуватимуть сертифікати фахової підготовки.