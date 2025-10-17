Кінець суперечок: ЄС починає фінансування оборони на 1.5$ млрд — з фокусом на Києві

Європейський Союз досяг важливої угоди щодо зміцнення своєї оборонної сфери у відповідь на триваючу війну Росії проти України. ЄС погодив виділення 1.5$ мільярда євро на нову програму фінансування у вигляді грантів до 2027 року, і, що особливо важливо, п'ята частина цієї суми – 20% (тобто $300$ млн євро) – буде безпосередньо спрямована на оборонну співпрацю з Україною.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Попередня угода була досягнута в четвер між Данією, яка наразі головує в Раді ЄС, та Європейським парламентом. Ця домовленість стала кульмінацією понад року складних суперечок, зокрема щодо правил "купуй європейське", які активно лобіювала Франція.

Ключові Цілі Програми:

Нова програма фінансування має на меті вирішити низку стратегічних завдань для європейської оборони:

Зменшити залежність ЄС від зброї, імпортованої зі США.

Оптимізувати процеси закупівель оборонного обладнання.

Підвищити конкурентоспроможність оборонної та аерокосмічної промисловості Європи.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен прокоментував угоду, заявивши, що програма "підвищить здатність виробляти та постачати критично важливе оборонне обладнання та забезпечить нашу здатність швидко та рішуче реагувати на дедалі складнішу ситуацію у сфері безпеки."

Правило "Купуй Європейське"

Ключовим елементом досягнутої угоди є встановлення жорстких правил щодо походження продукції: вартість компонентів, що походять з-поза меж ЄС та асоційованих країн, не повинна перевищувати 35% від розрахункової вартості кінцевого продукту.

Очікується, що ця програма стане лише першим кроком у довгостроковому зміцненні європейської оборони. Запропонований план витрат на період 2028-2034 років включає 131$ мільярд євро на оборону та космос, що свідчить про довгострокову стратегічну переорієнтацію Європейського Союзу.