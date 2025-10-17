Контррозвідка СБУ зірвала теракт у прифронтовому місті — подробиці

Служба безпеки України зірвала спробу спецслужб РФ здійснити теракт у Дніпрі. За результатами дій на випередження затримано російську агентку, яка планувала підірвати автомобіль посадовця Національної поліції.

Контррозвідники СБУ затримали жінку на гарячому, коли вона закладала саморобний вибуховий пристрій під авто. Під час спроби дистанційного підриву вибухівку було нейтралізовано.

За даними слідства, зловмисницею виявилася 38-річна наркозалежна з Харкова, яку завербували через Телеграм-канали. Куратор з РФ відправив її до Дніпра, де вона забрала споряджену вибухівку зі схрону та попрямувала на місце закладки.

Наразі зрадниця перебуває під вартою, їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Операцію проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Як повідомляло раніше ForUa, СБУ затримала ще одного зрадника на Полтавщині.