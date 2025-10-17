Сили оборони та Deep Strike зупинили весняно-літню наступальну кампанію ворога

Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів на всіх напрямках, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, противник не володіє стратегічною ініціативою, хоча обстановка у районах ведення бойових дій залишається складною. Ворог має незначні просування на окремих ділянках фронту, ціною величезних втрат.

«Лише у вересні втрати окупантів склали майже 29 тисяч військовослужбовців, знищено та пошкоджено 70 танків, 65 бойових броньованих машин, понад 1050 артилерійських систем, 6 реактивних систем залпового вогню та іншу техніку. З початку року взято в полон 2060 військовослужбовців рф», — зазначив Сирський.

Він додав, що Сили оборони зупинили весняно-літню наступальну кампанію ворога та продовжують руйнувати подальші плани Кремля щодо захоплення важливих районів та населених пунктів. Планування та виконання атак противника постійно переглядаються та відтерміновуються.

Крім того, Сирський підкреслив ефективність ударів вглиб території Росії у рамках операції Deep Strike, знищуються військові цілі, логістика та енергетичний комплекс країни-агресора. «З початку року завдано успішного вогневого ураження по 45 об’єктах паливно-енергетичного та військово-промислового комплексу РФ. Внаслідок цього загальні обсяги виробництва пально-мастильних матеріалів зменшилися майже на 25%. Щодня країна-агресор втрачає понад 46 млн доларів через зниження експорту нафтопродуктів», — зазначив Сирський.

Ураження тилових ресурсів ворога суттєво ускладнює його можливості вести активні бойові дії, наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

