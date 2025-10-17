Зустріч Зеленського і Трампа: стали відомі точний час та порядок заходів

Президент США Дональд Трамп прийме Президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні о 13:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом), повідомляє американське видання Roll Call, посилаючись на щоденний розклад глави держави.

Зустріч розпочнеться офіційним вітанням Президента України у Білому домі. Після цього, о 13:15 за місцевим часом (20:15 за Києвом), заплановано двосторонній обід між Трампом та Зеленським без участі преси.

Згідно з розкладом, вже о 15:00 (22:00 за Києвом) президент США залишить Білий дім і вирушить до Палм-Біч, штат Флорида.

Цей візит стане однією з ключових подій у дипломатичних відносинах США та України, під час якої очікується обговорення важливих питань безпекової та економічної співпраці.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп визначив склад делегації США для переговорів з Росією щодо України.