Чоловікові можуть дати до восьми років тюрми за вбивство собаки

У Рівному перед судом постане 43-річний чоловік, якого обвинувачують у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомила пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що взимку 2019 року житель Рівненського району застрелив собаку, фіксуючи цей злочин на відео та коментуючи свої дії. Запис із жорстоким поводженням з твариною з’явився в інтернеті у квітні 2025 року. Під час події собаку тримав знайомий обвинуваченого – матеріали щодо нього виділені в окреме кримінальне провадження.

Наразі чоловік перебуває під цілодобовим домашнім арештом із носінням електронного засобу контролю через вчинення інших злочинів. Своєї вини він не визнає.

Досудове розслідування проводили слідчі Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Рівненській області.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено у законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.