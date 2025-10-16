ЗСУ уразили Саратовський нафтопереробний завод у Росії

У ніч на четвер, 16 жовтня, Сили оборони України завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу, розташованому у Саратовській області Російської Федерації. Про успішне ураження повідомив Генштаб ЗСУ.

У дописі Генштабу наголошується, що Саратовський НПЗ є одним з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Зазначено, що станом на 2023 рік обсяг переробки нафти на заводі становив 4,8 млн тонн. За інформацією українського командування, підприємство забезпечує потреби Збройних сил Росії.

"Сили оборони України послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних елементів воєнно-промислової бази російської федерації, щоб позбавити її можливості продовжувати агресію", — йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ, що підкреслює мету атаки.

Варто зазначити, що у ніч атаки російське Міністерство оборони відзвітувало про нібито збиття 51 українського безпілотного літального апарату. Згідно із заявою Міноборони РФ, над Саратовською областю було збито 12 дронів. Водночас, місцеві Telegram-канали та ЗМІ повідомляли про звуки вибухів, які було чутно вночі, а також про тимчасове припинення польотів у місцевому аеропорту.