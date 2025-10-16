﻿
Передача Tomahawk Україні не спровокує ескалацію - ISW

Передача Україні ракет Tomahawk не призведе до значної ескалації війни, а стане симетричною відповіддю на використання Росією крилатих ракет великої дальності, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Росія регулярно використовує широкий спектр крилатих ракет дальньої дії, порівнянних з американськими Tomahawk, серед яких:

- крилаті ракети серії Х,

- крилаті ракети «Калібр»,

- аеробалістичні ракети «Кинжал»,

- балістичні та крилаті ракети «Іскандер».

Більшість цих ракет Росія застосовує з 2022 року для ударів по Україні та почала розгортати «Іскандер-К» у 2023 році.

У ISW підкреслюють, що Росія посилила свою війну в Україні, здійснивши безпрецедентний удар балістичними ракетами середньої дальності за допомогою системи «Орешник» з кількома незалежно націлюваними роздільними головками у листопаді 2024 року, а також пообіцяла розгорнути ці системи у Білорусі до кінця 2025 року.

"Дальні можливості та значне корисне навантаження американських ракет Tomahawk дозволять українським військовим завдати значної шкоди ключовим російським військовим об’єктам, розташованим глибоко в межах російської території, таким як завод безпілотників «Шахед» у Єлабузі (Татарстан) та авіабаза «Енгельс-2» у Саратовській області, з якої Росія запускає стратегічні бомбардувальники з крилатими ракетами під час ударів по Україні", - вважають аналітики.

Таким чином, на думку експертів, передача Tomahawk Україні стане симетричною відповіддю на російські удари, не провокуючи значної ескалації конфлікту.

Як повідомляло раніше ForUa, Пентагоном уже підготовані плани продажу або передачі "Томагавків".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

