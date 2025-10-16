Новий ударний пакет: Німеччина нарощує підтримку української армії

Німеччина виділяє 400 мільйонів євро на закупівлю далекобійних безпілотників для України у межах формату "Рамштайн", повідомив німецький міністр оборони Борис Пісторіус. "Протиповітряна оборона є основою нашої підтримки і була такою з самого початку війни. Тому ми продовжуватимемо інвестувати в протиповітряну оборону України та заходи протидії безпілотникам", — наголосив Пісторіус.

За його словами, цього року Німеччина підтримає Україну на суму близько 9 мільярдів євро і продовжить надавати підтримку на цьому рівні. З цієї суми зараз готується пакет на 2 мільярди євро, що включатиме системи протиракетної оборони, найсучасніші радіолокаційні технології та боєприпаси. Крім того, Німеччина бере участь у PURL з інвестиціями у розмірі 500 мільйонів доларів.

Рішення інвестувати у виробництво далекобійних безпілотників пояснюється їхніми можливостями знищувати російські логістичні ресурси за лінією фронту. "Ми бачимо певний успіх. У Росії існує повний дефіцит пального. Це впливає і на російських військових. Стає все важче представляти вдома цю війну як успіх. Ми можемо і хочемо вчитися в України та користуватися її досвідом", — додав міністр.

Пісторіус також оголосив про активізацію співпраці між оборонною промисловістю Німеччини та України у сфері досліджень і розробки технологій, що сприятиме обміну між промисловостями двох країн.

Крім того, планується модернізація наземних бойових систем, які постачаються Україні. Основні бойові танки та бойові машини піхоти будуть модернізовані відповідно до сучасних стандартів, включно з новою зброєю та інноваційними датчиками. Модернізація проходитиме переважно на базі технічного обслуговування в Україні, за участю української оборонної промисловості. "Це буде інвестиція в довгострокове нарощування потужностей збройних сил України, що триватиме навіть після потенційного припинення вогню", — підсумував Пісторіус.

Як повідомляло раніше ForUa, Фінляндія приєдналася до ініціативи PURL.