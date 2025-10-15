Зеленський утворив військову адміністрацію в Одесі: її очолить Сергій Лисак

Президент України Володимир Зеленський утворив Одеську міську військову адміністрацію (МВА) та призначив її керівником Сергія Лисака, який до цього очолював Дніпропетровську обласну військову адміністрацію (ОВА). Відповідні укази з'явилися на сайті Офісу президента.

Інформація про можливе призначення Сергія Лисака на посаду очільника Одеської МВА з'явилася раніше у ЗМІ, зокрема про це повідомляла ТСН в етері телемаратону «Єдині новини» з посиланням на власні джерела.

Окремим указом Володимир Зеленський звільнив Сергія Лисака з посади голови Дніпропетровської ОВА.

За даними медіа, на нинішній посаді в Дніпропетровській області Лисака має замінити його перший заступник Владислав Гайваненко.

Створення військової адміністрації в Одесі та призначення її керівника відбулося після того, як Президент Зеленський анонсував таке рішення у своєму вечірньому зверненні. За його словами, "занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишались без належної відповіді", і місто заслуговує на "більший захист та більшу підтримку", що можна забезпечити у форматі військової адміністрації.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що мера Одеси Труханова, ймовірно, позбавили українського громадянства.