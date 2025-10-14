Труханова, ймовірно, позбавили українського громадянства, він збирається захищатися в суді

Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав підтвердження щодо наявности російського громадянства «в певних осіб». Днями в мережі знову поширювали інформацію про нібито російський паспорт міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Про це Зеленський сказав за результатами наради щодо безпекової ситуації.

«Також підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб — підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав», — написав очільник держави.

Про кого саме йдеться, він не уточнив, але в етері телемаратону ведуча з посиланням на джерело у владі заявила, що укази Зеленського про припинення українського громадянства стосуються саме Труханова, а також колишнього народного депутата Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна.

В етері «Суспільного» сам Труханов вкотре заперечив, що має громадянство РФ і назвав рішення про припинення його українського громадянства «фальсифікацією». Він висловив готовність захищатися в суді, а «якщо суд не зможе вирішити, буду подавати до Європейського суду з прав людини».

Зазначимо, що на сайті президента зібрала голоси петиція, у якій автори закликали позбавити міського голову Одеси Геннадія Труханова українського громадянства через нібито наявність у нього російського паспорта.

Українські журналісти неодноразово публікували розслідування щодо російського громадянства Труханова. Після цього СБУ взялася перевіряти інформацію про громадянство міського голови Одеси, однак згодом там заявили, що не змогли з’ясувати, чи дійсно він має паспорт РФ.

"На жаль, вийшло, як вийшло. Тому я буду захищатись, я буду подавати до суду. Якщо суд не зможе вирішити, буду подавати до Європейського суду з прав людини… Це край вже такого, знаєте, свавілля, якого не може бути", – заявив Труханов в етері "Суспільного".

Він також стверджує, що ніколи не отримував російських паспортів і не виїжджав для цього за межі України. За його словами, це підтверджують дані про перетин кордону у 2015–2016 роках. Також він послався на перевірки державних органів у попередні роки.

"У 22-му році президент України Володимир Олександрович Зеленський… доручив СБУ в 22-му році перевірити всім відповідним службам… в 22-му році не знайшли в мене ні російського громадянства, ні паспортів", – сказав Труханов.