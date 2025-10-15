Заморожені мільярди: юридичні бар’єри гальмують фінансування української оборони

Велика Британія та Канада приєднаються до плану Європейського Союзу щодо використання частини заморожених російських активів на підтримку України, повідомляє Bloomberg із посиланням на західних чиновників.

За їхніми словами, європейські союзники близькі до укладення угоди про надання позик через механізм, який дозволить уникнути прямого конфіскування активів. Позики будуть спрямовані на придбання зброї, у тому числі у США, а також на підтримку економіки України в цілому.

Міністерство закордонних справ Великої Британії повідомляє, що заморожені активи РФ у країні складають понад 33,3 млрд доларів, тоді як у ЄС — близько 232 млрд доларів. До цього часу фінансування, яке надходило Україні з цих активів, обмежувалося лише прибутками та відсотками, нарахованими на них.

За даними видання, більшість активів утримується через бельгійську клірингову палату Euroclear, що викликає небажання з боку Бельгії та інших країн щодо їх використання. Бельгія наполягає на наданні гарантій на випадок, якщо РФ подасть судові позови щодо цих активів. ЄС або група держав-членів можуть надати такі гарантії для забезпечення виконання можливих претензій РФ.

План спрямований на те, щоб значна частина заморожених активів Росії могла стати джерелом фінансування української оборони та економіки, не порушуючи міжнародних норм щодо власності.

Як повідомляло раніше ForUa, лідери ЄС не погодили мегазайм Україні забезпечений замороженими активами РФ.