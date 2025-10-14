﻿
Спорт

Офіцер ГУР Андрій Савенко став чемпіоном світу з рукопашного бою

Офіцер Головного управління розвідки (ГУР) виборов звання чемпіону світу з рукопашного бою, повідомляє ГУР МО.

“Андрій Савенко у категорії до 80 кілограм (демонстрація техніки) виборов перше місце та став чемпіоном світу у своїй дисципліні”, – йдеться у повідомленні.

Змагання відбулися у місті Бірунь, Польща, де взяли участь спортсмени із 14 країн.

“У березні 2025 року, він здобув перемогу на чемпіонаті України з рукопашного бою пам’яті героя України Максима Шаповала, після чого увійшов до складу національної збірної України”, – розповіли в ГУР МО.

Андрій Савенко – чемпіон світу з військового двоборства, переможець Кубка світу з джиу-джитсу, оборонець Донецького аеропорту.

З 2015 року він організовує щорічні спортивні турніри на честь полеглих українських героїв.

Фото: ГУР МО

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Чемпіонат світуНовини спортуєдиноборстваГУР МОУАндрій Савенко
