Рупор Кремля відповів на прохання Трампа до Віткоффа «розібратися з Росією»

Москва заявила, що «підтримує» доручення президента США Дональда Трампа своєму спецпредставнику Стіву Віткоффу зосередитися на Росії, зокрема на врегулюванні війни в Україні.

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За словами Пєскова, у Кремлі «підтримують політичну волю США до пошуку шляхів мирного врегулювання». Віткоффа він назвав «ефективним посередником», який уже довів свою результативність на Близькому Сході.

«Ми вже добре знайомі з паном Віткоффом, він ефективний, довів свою ефективність зараз на Близькому Сході, і сподіваємося, що його таланти і надалі сприятимуть роботі вже і на українському напрямку», — зазначив речник Кремля.

Пєсков також підкреслив, що «російська сторона залишається відкритою до діалогу» і розраховує, що «вплив США спонукатиме Україну до більшої активності у мирному процесі».

Таким чином, у Москві підтвердили готовність до переговорів, водночас відзначивши роль США як посередника в потенційному мирному врегулюванні.

ForUA нагадує, 13 жовтня Дональд Трамп розповів, як здивувався через тривалу зустріч між своїм спеціальним посланцем Стівом Віткоффом і російським лідером володимиром Путіним. Президент США визнав, що Віткофф, уперше їдучи до Москви, мало що знав про Росію, Путіна та взагалі політику, бо “не дуже цікавився цим”.