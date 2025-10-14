﻿
Полiтика

Рупор Кремля відповів на прохання Трампа до Віткоффа «розібратися з Росією»

Рупор Кремля відповів на прохання Трампа до Віткоффа «розібратися з Росією»

Москва заявила, що «підтримує» доручення президента США Дональда Трампа своєму спецпредставнику Стіву Віткоффу зосередитися на Росії, зокрема на врегулюванні війни в Україні.

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За словами Пєскова, у Кремлі «підтримують політичну волю США до пошуку шляхів мирного врегулювання». Віткоффа він назвав «ефективним посередником», який уже довів свою результативність на Близькому Сході.

«Ми вже добре знайомі з паном Віткоффом, він ефективний, довів свою ефективність зараз на Близькому Сході, і сподіваємося, що його таланти і надалі сприятимуть роботі вже і на українському напрямку», — зазначив речник Кремля.

Пєсков також підкреслив, що «російська сторона залишається відкритою до діалогу» і розраховує, що «вплив США спонукатиме Україну до більшої активності у мирному процесі».

Таким чином, у Москві підтвердили готовність до переговорів, водночас відзначивши роль США як посередника в потенційному мирному врегулюванні.

ForUA нагадує, 13 жовтня Дональд Трамп розповів, як здивувався через тривалу зустріч між своїм спеціальним посланцем Стівом Віткоффом і російським лідером володимиром Путіним. Президент США визнав, що Віткофф, уперше їдучи до Москви, мало що знав про Росію, Путіна та взагалі політику, бо “не дуже цікавився цим”.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в Україніагресія рфСтів ВіткоффДмитро Пєсковмирні перговори
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Керівника ТЦК, який мобілізував сина тяжкохворого чоловіка, судитимуть за перевищення повноважень
Суспiльство 14.10.2025 17:23:23
Керівника ТЦК, який мобілізував сина тяжкохворого чоловіка, судитимуть за перевищення повноважень
Читати
Труханова, ймовірно, позбавили українського громадянства, він збирається захищатися в суді
Суспiльство 14.10.2025 17:09:20
Труханова, ймовірно, позбавили українського громадянства, він збирається захищатися в суді
Читати
У "Домі на Гальшці" в Луцьку відбудеться презентація роману "Останнє Різдво перед кінцем світу"
Культура 14.10.2025 16:03:35
У "Домі на Гальшці" в Луцьку відбудеться презентація роману "Останнє Різдво перед кінцем світу"
Читати

Популярнi статтi