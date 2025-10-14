Правоохоронці розслідують смерть двох дітей у закладі охорони здоров'я у Львові

Правоохоронці розслідують смерть двох дітей-сиріт, які померли в один день у будинку паліативної допомоги у Львові. У Львівській ОВА заявили, що після смерти дітей заклад діяв відповідно до законодавства.

Про це під час брифінгу 14 жовтня повідомили очільник відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Львівської обласної прокуратури Юрій Матлах і директорка департаменту охорони здоров'я ЛОВА Наталія Літвінська, інформує hromadske.

Йдеться про Центр здоров’я та реабілітації дітей, який є комунальною установою Львівської облради. Там отримують допомогу діти, позбавлені батьківської опіки, з ураженням центральної нервової системи та порушеннями психіки. У поліції під час брифінгу повідомили, що скарг на цей заклад не надходило.

Відповідаючи на запитання, чи не звертався Будинок дитини до правоохоронців через смерть двох дітей директорка департаменту охорони здоров'я ЛОВА Наталія Літвінська заявила, що Будинок має статус закладу охорони здоров’я і діяв відповідно до законодавства.

«По аналогії вашого запитання, виходить, що по кожній дитині, яка у нас помирає у лікарні, ми повинні повідомляти поліцію. Ні, не повинні. Тому що дана установа має статус закладу охорони здоров’я. І ми, відповідно до законодавства, якщо немає ознак насильницької смерті — повинні скеровувати на патанотомічне дослідження. А якщо дитина має ознаки насильницької смерті — ми скеровуємо на судово-медичну експертизу», — відповіла Наталія Літвінська.

Також вона заявила, що у мережі поширили інформацію щодо смерти двох здорових дітей, але, за її словами, це не правда. Оскільки дівчинка мала вроджене захворювання, а хлопчик зазнав тяжких травм від матері, після чого і опинився на лікуванні у Будинку дитини.

Щодо 4-річної дівчинки діагноз розголошувати не можуть через конфіденційність, але попередня причина смерті — основне захворювання.

Представник прокуратури Юрій Матлах на брифінгу зазначив, що дівчинка мала вроджені вади, а батьки від неї відмовилися, так дитина набула статусу такої, яка позбавлення батьківського піклування. Вона померла 22 вересня.

За фактом смерти дитини розпочато розслідування за ст. 137 КК України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей).

Того самого дня помер ще один вихованець цього Будинку дитини — 11-місячний хлопчик.

За даними прокурорів, у лютому 2025-го мати хлопчика побила його, коли йому був лише 1 місяць. Через це хлопчик зазнав, серед іншого, черепно-мозкової травми, забою головного мозку, перелому кісток черепа.

Після цього дитину помістили до Будинку дитини, а щодо його матері прокурори скерували до суду обвинувальний акт за фактами завдання дитині тяжких тілесних ушкоджень та тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України).

Юрій Матлах розповів, що чергове засідання у справі щодо матері було призначене саме на 14 жовтня. Суд задовольнив клопотання прокурора про призначення ще однієї судово-медичної експертизи. Нині розв’язують питання про висунення матері додаткового обвинувачення.

Напередодні адвокатка Галина Янко та журналістка Ольга Витак у соціальних мережах повідомили, що в Будинку дитини на Антоновича у Львові за одну ніч померли двоє дітей.

За словами Галини Янко, про факт смерті 4-річної дівчинки не повідомили в поліцію, хоч і є патологоанатомічний розтин, що причини смерті збігаються з діагнозами дитини.

«Щодо смерті хлопчика питань також багато. Дитина зазнала травм від рідної мами ще у 2024 році, чому вона перебувала з травмами, від яких могла вмерти, у дитячому будинку, а не в лікарні?» — написала правозахисниця.

Ольга Витак своєю чергою також наголосила: «Чому про смерті дітей-сиріт нічого не знала поліція?.. Чому не була проведена судово-медична експертиза про причину смерті дітей?.. Чому експертизу робитимуть тільки завтра, і то тільки однієї дитини. Іншу дитину по-тихому поховали!».