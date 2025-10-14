Британська контррозвідка MI5 попереджає політиків про зростання загроз шпигунства та втручання з боку РФ, Китаю та Ірану

Британська контррозвідка MI5 оприлюднила нові рекомендації, спрямовані на захист демократичних інститутів Великої Британії від іноземного втручання та шпигунства, зокрема з боку Росії, Китаю та Ірану. Відповідне повідомлення розміщено на сайті британського уряду.

У рекомендаціях наголошується, що хоча Велика Британія є об'єктом стратегічного втручання та шпигунства з боку елементів російської, китайської та іранської держав, документ зосереджений на універсальних підходах, незалежних від конкретних суб'єктів. Основна увага приділяється поведінці, методам та попереджувальним ознакам, які мають викликати підозру, незалежно від походження загрози.

Міністр безпеки Великої Британії Ден Джарвіс закликав усіх, хто працює в уряді, державній службі чи політиці, виявляти пильність та довіряти своїм інстинктам. За його словами, іноземні шпигуни часто діють таємно, використовуючи професійні мережі та особисті вразливості для посилення впливу.

"Шпигуни намагаються маніпулювати, дискредитувати або таємно збирати інформацію про політичних діячів усіх рівнів. Це часто робиться за допомогою тонких і оманливих засобів, які стирають межу між законною діяльністю та зловмисними діями", – йдеться у попередженні розвідки.

Джарвіс пояснив, що обрані представники та їхні співробітники можуть стати мішенню через їхній доступ до інформації, здатність формувати політику чи громадську думку, або їхні відносини з іншими особами, що становлять інтерес. Це стосується не лише секретних матеріалів, а й привілейованої або інсайдерської інформації. Шляхами доступу та впливу можуть бути спроби використати закордонні поїздки, онлайн-активність та фінансові пожертви.

Посадовець закликав політиків бути пильними до найменших змін у поведінці чи намірах та повідомляти своїм службам безпеки про будь-які підозрілі взаємодії, навіть ті, що здаються незначними.

Міністр нагадав про попередні випадки політичного втручання, зокрема нещодавній випадок колишнього члена Європейського парламенту Натана Гілла, а також раніший – юристки Крістін Лі, яка співпрацювала з підрозділом Комуністичної партії Китаю. У рекомендаціях детально описано основні види загрозливої поведінки, включаючи культивування через побудову довгострокових відносин, шантаж, фішинг-атаки та дезінформаційну діяльність.