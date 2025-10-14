﻿
Суспiльство

Чиновники вимагали хабарі з іноземців за право лишитися в Україні

Працівники ДБР за сприяння керівництва Державної міграційної служби затримали та повідомили про підозру начальнику одного з відділів Західного міжрегіонального управління ДМС в Івано-Франківську та його підлеглому, які організували схему вимагання грошей в іноземців.

Зловмисники також залучили до оборудки перекладача, який отримував та передавав частину хабарів "за послуги" міграційників. Іншу частину "клієнти" оплачували особисто посадовцями.

За даними ДБР, упродовж серпня-жовтня фігуранти вимагали у восьми іноземців 5,5 тис. доларів за рішення щодо продовження їм строку перебування на території України. Фактично вони встигли отримати 3,8 тис. доларів.

Правоохоронці затримали одного з учасників схеми під час робочого дня у залі гральних автоматів, де він проводив час замість виконання своїх службових обов'язків.

Під час обшуків у службових приміщеннях ДМС, за місцями проживання фігурантів та в офісі перекладача вилучено документи, мобільні телефони та гроші.

Трьом особам повідомлено про підозру: 

- начальнику відділу та його підлеглому — за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою); 
- перекладачу — за пособництво в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 27 КК України). 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. 

Всім фігурантам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Подано клопотання про накладення арешту на вилучене й особисте майно підозрюваних.

Нагадаємо, керівництво лікарні у Дніпрі вимагало хабар у пораненого бійця.

Фото: ДБР.

 Автор: Галина Роюк

Популярнi статтi