Кібератаки, саботаж, дрони: Європа розглядає наступальні дії проти гібридних загроз Кремля

Європейські лідери та представники НАТО обговорюють низку можливих заходів у відповідь на зростання гібридних атак з боку росії. Про це повідомляє видання Politico.

Серед варіантів, які розглядаються, є:

  • Спільні наступальні кібероперації.

  • Швидка атрибуція атак, що дозволить миттєво вказувати на росію як на відповідальну сторону.

  • Раптові навчання під керівництвом Альянсу, які можуть слугувати демонстрацією готовності до дій.

Нагадаємо, останнім часом спостерігається значна активізація гібридних загроз. Російські дрони порушували повітряний простір Польщі та Румунії, відбувалося глушіння GPS, що заважало роботі аеропортів і військових баз, а також фіксувалися спроби підриву критичної інфраструктури. За даними Globsec, лише за перші сім місяців цього року (з січня до липня) було зафіксовано понад 110 спроб саботажу та атак, головним чином на території Польщі та Франції.

 Автор: Галина Роюк

