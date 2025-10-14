Експрезидент Франції Саркозі 21 жовтня почне відбувати 5-річний термін у в'язниці

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі вже наступного тижня розпочне відбування свого п’ятирічного терміну, ставши першим французьким експрезидентом, який опинився за ґратами, повідомляє RTL.

13 жовтня Саркозі викликали до Національної фінансової прокуратури при судовому трибуналі Парижа, де йому повідомили дату початку відбування покарання. Очікується, що він буде ув’язнений у вівторок, 21 жовтня, у паризькій в’язниці Санте, у секторі QPV — ізольованому відділенні для осіб, що потребують особливого захисту.

Перед поміщенням до в’язниці Саркозі пройде стандартну процедуру: заповнить індивідуальну анкету ув’язненого, яка включає питання про депресію, ризик суїциду, необхідність лікування залежностей та забезпечення медикаментами.

Після прибуття до в’язниці його адвокати зможуть подати клопотання про звільнення до апеляційного суду. Суд розгляне його протягом двох місяців.

RTL зазначає, що Саркозі відповідає кільком критеріям для звільнення — відсутність ризику втечі та повторного злочину — тому він може розраховувати на вихід із в’язниці до Різдва.