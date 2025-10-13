У Чехії засудили українку за шахрайство з фіктивним розміщенням біженців

Районний суд міста Клатови в Чехії у понеділок, 13 жовтня, засудив громадянку України Аліну Цвігунову до двох років позбавлення волі з відстрочкою на 28 місяців за шахрайство з державними коштами. Про це повідомляє Novinky.

За даними суду, українка подавала фіктивні заявки на отримання фінансового внеску для забезпечення безкоштовним житлом співвітчизників, які перебувають у Чехії під тимчасовим захистом. Центр зайнятості виплатив Цвігуновій понад 300 тис. крон, проте ще 2,5 млн крон від держави вона отримати не змогла.

Голова суду Петр Шперк зазначив: «Обвинувачена визнала свою провину і відшкодувала збитки. Вирок остаточний».

За матеріалами справи, шахрайські дії відбувалися з березня 2023 року по лютий 2024 року. Прокурор Барбора Марешова пояснила, що у своїх заявах на отримання допомоги на домогосподарство на одну особу Цвігунова надала неправдиву інформацію про свій правовий зв’язок з 83 об’єктами нерухомості в Чехії, нібито надаючи там безкоштовне проживання іноземцям з тимчасовим захистом.

Загалом обвинувачена подала сотні таких заяв, використовуючи особисту інформацію мешканців із соцмереж.

Під час попереднього слухання українка, яка наразі перебуває у Нідерландах, заявила, що шкодує про скоєне. Вона пояснила, що до цього її підштовхнула складна життєва ситуація: переїхавши до Праги на роботу, вона не заробляла достатньо для оплати оренди житла понад 20 тис. крон на місяць, інших витрат на проживання та 50 тис. крон за страховку свого сина.