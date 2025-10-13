Залізнична аварія у Словаччині: понад 90 постраждалих

У Словаччині поблизу села Яблонов-над-Турньоу зіткнулися два пасажирські потяги, внаслідок чого постраждали понад 90 людей.

Як повідомляє Пожежно-рятувальна служба Словацької Республіки, всі пасажири, включаючи машиністів, успішно врятовані та перебувають в безпеці. У потягах перебувало приблизно 100 пасажирів.

Внаслідок аварії постраждала 91 людина, повідомляє видання Teraz. Семеро пасажирів перебувають у критичному стані, ще 14 осіб дістали травми середнього ступеня тяжкості, а інші 70 людей – у легкому стані. Всіх постраждалих доставили до лікарень.

Серед людей, потрапили на лікування до Університетської лікарні Луї Пастера, є пацієнт з В’єтнаму і вагітна жінка.

Пасажири потяга ще довго будуть приходити до тями після аварії, стверджують словацькі журналісти.

– Вікна випали. Ми не знали, чи зможемо рухатися далі. Чи не впадемо ми в яр. Це було жахливо, – пригадала пасажирка Маргіта.

Як зазначає видання Denník N, обидва машиністи вижили в лобовому зіткненні. Один з них, за даними журналістів, вистрибнув з потяга до зіткнення і є одним з важкопоранених.

На місці працювали евакуаційні автобуси пожежно-рятувальної служби, які доправляли легко поранених до навколишніх лікарень.

Поблизу місця аварії працював пожежний дрон з тепловізором, який контролював територію, щоб запобігти виникненню пожежі.

Рятувальники вжили необхідних протипожежних заходів, зупинили витік робочих рідин і провели рятувальні роботи на потягах.

Поліція розпочала кримінальне розслідування за фактом створення суспільної небезпеки у зв’язку зі зіткненням високошвидкісних потягів.

МЗС про те, чи є українці серед постраждалих у Словаччині

У Міністерства закордонних справ України наразі відсутні дані про можливих постраждалих громадян України внаслідок зіткнення потягів поблизу словацького села Яблонов-над-Турньоу.

Як заявили у МЗС із посиланням на консульський відділ посольства України в Словаччині, консули перебувають у контакті з поліцією.

На місці події працюють екстрені служби, здійснюється евакуація пасажирів.

У МЗС України зазначили, що причини аварії з’ясовуються, а справа перебуває на контролі посольства.