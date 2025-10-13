Міноборони: після сплати штрафу військовозобов’язаного можуть знову оголосити в розшук

Міністерство оборони України повідомило, що сплата штрафу за порушення правил військового обліку не гарантує автоматичного зняття особи з розшуку. За словами представників відомства, процедура зняття з розшуку не є миттєвою, навіть якщо штраф сплачено через інтернет.

«Якщо військовозобов’язаний сплатив штраф онлайн, але не з’явився особисто до територіального центру комплектування для уточнення даних, його можуть повторно оголосити в розшук уже наступного дня», — уточнили в Міноборони.

У відомстві пояснили, що факт оплати не замінює виконання обов’язку з’явитися до ТЦК, оскільки сплата штрафу — це лише адміністративна відповідальність, а не підтвердження виконання вимог військового обліку.

Міноборони закликає військовозобов’язаних не обмежуватися онлайн-сплатою, а після цього обов’язково відвідати територіальний центр для уточнення особистих даних і підтвердження актуального місця проживання.