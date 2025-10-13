Жах у метро Києва: Семеро молодиків побили чоловіка на «Оболоні»

У Києві поліція розпочала кримінальне провадження за фактом групового побиття 24-річного хлопця на станції метро «Оболонь». Про це повідомила пресслужба поліції Києва у понеділок, 13 жовтня.

Подія трапилась учора, 12 жовтня, близько 21:30, безпосередньо на платформі станції. Група молодиків напала на 24-річного місцевого мешканця. Як зазначається у повідомленні, нападники гуртом повалили чоловіка на підлогу та почали бити його руками й ногами.

Співробітники правоохоронних органів, які прибули на місце, припинили сутичку та доставили всіх учасників інциденту до кімнати поліції.

У ході з’ясування обставин було встановлено, що нападниками виявилися семеро осіб: п’ятеро підлітків віком від 13 до 17 років та двоє їхніх старших товаришів 19 та 21 років.

Свої дії нападники пояснили тим, що 24-річний чоловік нібито образив їхню подругу, яка перебувала поруч із ними. Неповнолітніх учасників інциденту після опитування передали батькам.

Слідчі управління поліції в метрополітені внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги суспільству, вчинене групою осіб (хуліганство).

Усі обставини інциденту наразі встановлюються в межах розпочатого кримінального провадження.