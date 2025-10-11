Російськомовний погрожував музиканту-інваліду в Києві через відмову заспівати пісню його мовою

У Києві невідомий нецензурно висловлювався та погрожував музиканту на колісному кріслі через відмову заспівати пісню російською мовою. Поліція встановлює обставини.

Про це повідомила поліція Києва.

Інформацію про цю подію правоохоронці виявили 11 жовтня під час моніторингу соціальних мереж.

У Telegram-каналах зʼявилося відео, на якому до музиканта на колісному кріслі підійшов невідомий та у відповідь на відмову виконати пісню російською мовою почав висловлюватися нецензурною лайкою та погрожував застосуванням фізичної сили.

Цю подію зареєстрували до Єдиного обліку заяв та повідомлень Дарницького управління поліції. Зараз триває перевірка, встановлюються всі обставини.

Зазначимо, що 9 жовтня музикант Іван Заміга опублікував у соцмережах відео, на якому видно, що до нього підійшов невідомий чоловік та почав нецензурно висловлюватись.

Пізніше його подруга повідомила на своїй сторінці в Instagram, що цей чоловік наполягав, аби Іван зіграв російську пісню, а коли отримав відмову, то почав ображати й погрожувати.

«Найменше, що він може зробити, — це публічно попросити вибачення в Івана. Тож вимагаємо публічного вибачення і перевірки цієї особи, бо ніякий він не військовий», — написала подруга музиканта. Зазначимо, що на відео чутно, як чоловік заявляв, що є військовим.