Полiтика

Україна та Велика Британія домовилися про спільну розробку і масштабування виробництва озброєння

Україна та Велика Британія підписали заяву про наміри щодо програми LYRA, яка передбачає партнерство обох держав у сфері озброєнь і технологій для поля бою.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

За його словами, документ визначає намір сторін спільно розробляти та масштабувати оборонні технології.

"Зокрема, наші країни домовилися про створення робочої групи, яка координуватиме спільні проєкти у межах програми LYRA", — сказав очільник Міноборони.

Він розповів, що метою LYRA є посилення обороноздатності обох країн шляхом поєднання українського та британського оборонно-промислового та наукового потенціалу.

Шмигаль пояснив, що це дозволить здійснювати спільну розробку, модернізацію та масштабування виробництва необхідних систем озброєння.

Крім того, також було підписано проєктну домовленість щодо спільного виробництва артилерії з Великою Британією.

У вересні стало відомо, що Велика Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі. Для цього Лондон і Київ підписали угоду, яка стала продовженням розвитку промислової співпраці.

 Автор: Богдан Моримух

