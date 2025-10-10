Чисельність понад половини видів птахів у світі скорочується

Згідно з новими оцінками, чисельність понад половини всіх видів птахів скорочується. Причина – вирубка лісів, пише The Guardian.

Напередодні саміту з біорізноманіття в ОАЕ вчені виступили з новим попередженням про стан популяції птахів. На цей час зафіксовано скорочення чисельності 61% видів птахів. Дев’ять років тому цей показник становив 44%.

Чимало видів птахів залишились без середовища для існування через розширення сільського господарства та розвитку людини.

“Той факт, що у трьох з п’яти видів птахів у світі скорочується чисельність популяцій, показує, наскільки глибокою стала криза біорізноманіття і наскільки терміново урядам потрібно ухвалювати заходи, які вони зобов’язались виконувати у межах численних конвенцій та угод”, – сказав доктор Ян Берфілд, науковий кореспондент BirdLife.

Птахи грають важливу роль в екосистемах, допомагаючи запилювати квіти, розповсюджувати насіння та боротись зі шкідниками. Птахи-носороги, які живуть у тропіках, можуть переносити до 12 700 великих насінин у день на квадратний метр.

Доктор Малін Ріверс, керівниця відділу пріоритетів охорони природи Міжнародної ради ботанічних садів зауважила, що “долі птахів та дерев тісно пов’язані”.

“Дерева залежать від птахів для відновлення, а птахи залежать від дерев для виживання”.