Економіка

Зеленський поговорив із президенткою ЄЦБ Лагард про заморожені активи РФ

Президент Володимир Зеленський обговорив із президенткою Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард, як справедливо використати заморожені російські активи заради захисту від російської війни та відновлення життя в Україні.

Як написав глава держави у своєму Telegram-каналі, рішення, як це зробити, є.

– Обговорили, як справедливо використати заморожені російські активи заради захисту від російської війни та відновлення життя в Україні. Рішення, як це зробити, є. Дякую за підтримку, – зазначив він.

Зеленський додав, що для цього має бути достатня політична воля у Європі, адже саме там зосереджена найбільша частина цих активів.

За його словами, більшість партнерів нас у цьому підтримує, і Київ розраховує на дії. Він сказав, що домовилися про тісну співпрацю з іншими європейськими лідерами.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Володимир Зеленськийвійна в Україніагресія рфактиви рфКрістін Лагард
Популярнi статтi