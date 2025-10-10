Дрони СБУ уразили бази росіян з технікою та живою силою

Служба безпеки України за допомогою дронів завдала серію ударів по місцях базування російської техніки та особового складу на тимчасово окупованих територіях.

Оператори ударних дронів Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України відпрацювали по цілях противника на тимчасово окупованих територіях. Бійці уразили місця зосередження техніки та живої сили росіян.

– Яскраві нічні “феєрверки” забезпечили дрони FP-2 із 105-кілограмовою бойовою частиною, – уточнили в СБУ.

Бійці Служби безпеки продовжують завдавати ударів по силах противника “усіма доступними засобами”. У відомстві наголосили, що за кожен злочин росіяни понесуть справедливу відплату.

ForUA нагадує, днями стало відомо, що Володимир Зеленський погодив нові операції СБУ зі зменшення російського воєнного потенціалу.

Президент зауважив, що українські далекобійні ракети-дрони демонструють все більшу ефективність, зокрема у знищенні ворожих комплексів протиповітряної оборони.