Обстріл Черкащини: 10 постраждалих, перекрито рух греблею ГЕС, є наслідки для інфраструктури

В результаті російської масованої атаки на Черкащину були пошкоджені житлові будинки, є постраждалі, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Десять людей, серед яких 10-річний хлопчик, травмовані внаслідок масованої російської атаки на Черкащині", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що протягом ночі ворог обстрілював інфраструктуру Черкаського району.

Попередньо пошкоджені 7 багатоповерхівок та один житловий будинок. Рятувальники розблоковували квартири, де перебували 6 людей. Також демонтували аварійні конструкції.

Голова ОВА Ігор Табурець заявив таке: "Через ворожі атаки маємо наслідки для інфраструктури області. Зокрема, уламками збитої ракети пошкоджено багатоповерхівку в Каневі. За попередніми даними, одну людину травмовано. Ворог також цілив по критичній інфраструктурі. Наразі перекрито рух греблею ГЕС".

 Автор: Богдан Моримух

обстрілЧеркащинарашистиКанів
