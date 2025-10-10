Близькосхідний прогрес та український інтерес: чому Києву вигідне припинення вогню в секторі Газа

Президент США Дональд Трамп оголосив напередодні про досягнення угоди між Ізраїлем та радикальним угрупуванням «Хамас». На реалізацію угоди, досягнутої за підсумками переговорів у Єгипті, відведено кілька днів: за словами пана Трампа, вже у понеділок, 13 жовтня, з полону будуть звільнені всі заручники, захоплені «Хамасом» під час різанини 7 жовтня 2023 року. А Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) буде відведено до заздалегідь узгодженої лінії. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

Дональд Трамп, який вважає себе миротворцем планетарного масштабу був першим, хто зробив офіційне оголошення про досягнення угоди між Ізраїлем та «Хамасом». Це сталося в ніч проти 9 жовтня, коли американський лідер проводив круглий стіл із консервативними лідерами громадської думки. Якоїсь миті держсекретар Марко Рубіо передав голові Білого дому записку, в якій, як зафіксували фотографи, йшлося про необхідність схвалити пост у соцмережі Truth Social щодо досягнення угоди між Ізраїлем та «Хамасом». Дещо згодом в Truth Social дійсно з’явився пост очільника Білого дому наступного змісту: «З гордістю повідомляю, що Ізраїль та «Хамас» уклали перший етап нашого мирного плану. Це означає, що всі заручники будуть звільнені незабаром, а Ізраїль відведе свої війська до узгодженої лінії як перший крок до міцного, довгострокового і вічного миру». При цьому пан Трамп особливо підкреслив, що до обох сторін конфлікту «ставитимуться справедливо». «Це великий день для арабського та мусульманського світу, Ізраїлю, всіх сусідніх країн та США, і ми дякуємо посередникам з Катару, Єгипту та Туреччини, які працювали разом з нами»,- йдеться у пості нинішнього господаря Овального кабінету. Пізніше президент США висловив надію на те, що заручники, які вижили, і тіла загиблих повернуться додому вже в прийдешній понеділок, 13 жовтня. Як вважають в Ізраїлі, це 20 живих та 28 загиблих ізраїльтян. Дональд Трамп звернув увагу на те, що викрадені перебувають «у жахливому стані» і що вони утримуються бойовиками «Хамасу» «глибоко під землею».

Нагадаємо, перша частина угоди між Ізраїлем та «Хамасом» була затверджена за підсумками третього дня переговорів у Єгипті, під час якої до консультацій підключилися спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер. Її положення було представлено уряду Ізраїлю у четвер, 9 жовтня. Сам прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу публічно дав зрозуміти, що підтримує проєкт домовленостей, і не забув вказати на те, що угоди вдалося досягти, головним чином, за рахунок військового тиску Ізраїлю. «Я висловлюю подяку героїчним солдатам ЦАХАЛу та всім силам безпеки. Завдяки їхній відвазі та самовідданості ми дійшли до цього дня», - зазначив глава ізраїльського уряду.

Тепер Тель-Авів має ближчим часом санкціонувати відведення військ до заздалегідь узгодженої лінії. Власне вже після того, як Ізраїль почне скорочувати свою військову присутність у Газі, «Хамас» матиме 72 години на звільнення заручників, стверджують співрозмовники Reuters. Втім, за словами палестинських офіційних осіб, які розмовляли з катарським виданням «Аль-Арабі аль-Джадід», повернення Ізраїлю тіл загиблих заручників буде поступовим - у міру виведення частин ЦАХАЛу.

Незважаючи на те, що США, Єгипет, Катар та Туреччина дали гарантії не поновлення збройного конфлікту, cторони побоюються, що бойові дії можуть спалахнути знову. З огляду на це, глава генштабу ЦАХАЛу Еяль Замир доручив «всім силам як на передовій, так і в тилу підготуватися до надійної оборони та бути готовими до будь-якого сценарію». «Дислокація сил здійснюватиметься відповідно до директив політичного керівництва та етапів угоди, з відповідальністю та акцентом на безпеці наших військових», - йдеться у заяві прес-служби ЦАХАЛу. Окремо глава ізраїльського генштабу доручив армії підготуватися до проведення операції із повернення ізраїльських заручників - «з чуйністю та професіоналізмом».

Принагідно зауважимо, що нинішня угода відштовхується головним чином від мирного плану Дональда Трампа, який складається з 20 пунктів, однак ізраїльські переговорники, яких цитує The Times of Israel, стверджують, що в основу угоди лягла стара ініціатива, над якою Ізраїль почав працювати ще у співпраці з адміністрацією 46-го президента Джо Байдена. «Це робота, на яку пішло більше року, - підкреслив співрозмовник видання. - Це поряд з військовим тиском змусило «Хамас» втратити контроль».

Як очікується, у неділю, 12 жовтня, Дональд Трамп відвідає Ізраїль, щоб зустрітися зі звільненими та виступити перед депутатами Кнесету. Ізраїль уже почав готуватись до візиту американського лідера.

Тим часом світ аплодує мирним зрушенням на Близькому Сході. Зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен привітала підписання «першого етапу мирного плану». Своєю чергою глава європейської дипломатії Кая Каллас назвала цей етап «значним проривом». Президент Франції Макрон та канцлер Німеччини Мерц також привітали звістки про перший етап домовленостей між Ізраїлем і «Хамас» за планом, запропонованим Білим домом. Прокоментував цю справді непересічну подію і український президент. Зокрема, нинішній господар Банкової подякував США та особисто президенту Трампу за лідерство у мирному процесі. «Просувається угода, яка може допомогти всім. Якщо насильство та війна зупиняються в одній частині світу, безпеки для всіх у світі стає більше. Ми вдячні президенту Трампу й Сполученим Штатам за лідерство, кожній країні й лідеру, які допомагають. Сподіваємось, що так само світових зусиль вистачить, щоб встановити реальний мир і для нашої країни, у нашому регіоні. Росія залишається зараз найбільшим джерелом війни й терору у світі, і ми розраховуємо, що справедливий і жорсткий тиск світу на цього агресора приведе до надійного миру та гарантованої безпеки», - написав чинний гарант української Конституції у соцмережі Х.

Водночас політолог Сергій Таран переконаний, що завершення війни у Газі не лише важливо з гуманітарних міркувань, а і в прямих стратегічних інтересах України: «Зупинка війни у секторі Гази створить сприятливі умови для посилення впливу Трампа на Близькому Сході, а отже потенційно дасть йому можливість домовлятися про вплив на світові ціни на нафту. Досі Трамп навіть якби захотів, не зміг би домовитися ні з саудитами, ні іншими постачальниками енергоносіїв на світовий ринок, бо з Вашингтоном ніхто на Близькому сході не хоче навіть говорити – допоки США, на відміну від багатьох країн навіть на Заході, підтримують Ізраїль у його війні. Але якщо війна у Газі завершиться, можна починати домовлятися з чистого аркуша».

Акцентувавши на тому, що зупинка війни в Газі неодмінно зосередить більшу увагу на війні в Україні, експерт констатував: «Зараз чимало політиків та значна частина небайдужої світової спільноти опікується саме порятунком Палестини. Тому завершення війни у Газі не лише важливо з гуманітарних міркувань, а і в прямих стратегічних інтересах України. До речі, наважусь припустити, що у разі припинення війни в Ізраїлі дуже скоро відбудуться вибори, і порядок денний там різко зміститься. Велике питання – чи зможе Нетаньягу після всього того, що відбулося в останні роки зберегти владу».