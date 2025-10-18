Стармер пропонує спільне розроблення мирного плану для України за прикладом плану для сектору Гази

Після двогодинних переговорів із президентом США Дональдом Трампом український президент Володимир Зеленський зателефонував європейським лідерам. Під час групової телефонної розмови виникли нові пропозиції щодо мирного врегулювання війни.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував використати досвід врегулювання війни на Близькому Сході. Про це повідомляє видання Axios.

Під час телефонної розмови Зеленського з європейськими лідерами очільник британського уряду запропонував попрацювати зі США над проєктом мирної угоди для України відповідно до плану Трампа з 20 пунктів для Гази. Цей план, як відомо, було погоджено з низкою арабських і мусульманських країн, зокрема, з Єгиптом, Катаром і Туреччиною.

У контексті російсько-української війни представники Європи хочуть, щоб успішний досвід мирного врегулювання війни в секторі Газа був використаний в Україні. Варто зазначити, що заява Стармера передбачає спільне розроблення плану Сполучених Штатів і країн Європи.

Зі свого боку генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував провести на вихідних термінову повторну телефонну зустріч між європейськими радниками з національної безпеки.

17 жовтня в Білому домі відбулася чергова зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Одразу ж після зустрічі з американським президентом Зеленський провів телефонну розмову з низкою європейських лідерів.

За словами глави держави, до групової розмови долучилися голова Європейської ради Антоніу Кошта, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, а також ціла низка представників країн Європи.

Нагадаємо, після зустрічі з Трампом президент України наголосив на важливості першочергового припинення вогню, щоб можна було сідати за стіл перемовин. Ключовими темами перемовин у Білому домі були постачання в Україну систем ППО, далекобійність і можлива зустріч у Будапешті Трампа з Путіним.