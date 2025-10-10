Пхеньян офіційно підтримав військові дії РФ проти України

Північна Корея висловила повну підтримку російській військовій агресії проти України. Про це йдеться у спільній заяві Москви та Пхеньяна, оприлюдненій напередодні святкування 80-ї річниці заснування Трудової партії Кореї, передає Reuters.

У Пхеньяні відбулися урочисті заходи, на які прибули делегації з Китаю, В’єтнаму та Росії. Кремль представляв заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, який подякував диктатору Кім Чен Ину за «підтримку російських військових дій у Курській області».

Як зазначається у спільній заяві, Північна Корея висловила тверду солідарність із позицією Росії щодо війни в Україні та підтвердила «повну підтримку військових операцій Москви».

Це перша офіційна заява, у якій КНДР відкрито визнає легітимність дій Росії в Україні, називаючи їх «військовою операцією».

Раніше ForUA повідомляв, що Північна Корея вже передала Росії озброєння на суму близько 10 млрд доларів, отримавши у відповідь у вісім разів менше — продовольство, паливо, окремі зразки засобів ППО, глушники GPS і, можливо, кілька бойових літаків. Цей обсяг військової допомоги, за оцінками аналітиків, перевищує третину річного ВВП КНДР.

Міжнародні спостерігачі застерігають, що поглиблення військового партнерства між РФ та КНДР створює серйозні ризики для стабільності у Східній Азії та може мати довгострокові наслідки для безпеки регіону.