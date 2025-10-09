Переможці «Євробачення-2024» Nemo вперше прибули до Києва

Переможці “Євробачення-2024” Nemo вперше приїхали до України. Швейцарські артисти записали відео з Києва, де у них запланований концерт.

Виконавці опублікували розповідь в Instagram, в якому сказали: “Ми приїхали до Києва, це похмурий, але прекрасний день”. У наступній розповіді вони опублікували відео з підписом “I Kyiv”.

Концерт Nemo відбудеться 10 жовтня о 19:00 у клубі ATLAS. Це буде перший виступ артистів в Україні й стане частиною європейського туру Break the code Europe tour 2025.

Nemo (повне ім’я — Немо Меттлер) стали першими відкрито небінарними переможцями “Євробачення” в історії конкурсу.

Відомо, що ще під час “Євробачення” музиканти активно підтримували Україну, потоваришували із представницями України alyona alyona і Jerry Heil, та навіть вирішили створити з ними спільний трек.