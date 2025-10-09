У США стратили в’язня, який вбив 13-місячне немовля під час «сеансу екзорцизму»

У четвер, 3 жовтня, у державній в’язниці Техасу стратили Блейна Мілама за вбивство 13-місячної дівчинки Амори – доньки своєї співмешканки Джессіки Карсон. Злочин супроводжувався тортурами, які пара називала частиною “екзорцизму” для вигнання демона з тіла дитини, повідомляє CBS News.

За словами прокурорів, Мілам жорстоко побив дівчинку, душив та кусав її протягом 30 годин. Серед доказів проти нього був газовий ключ. Судово-медичний експерт під час розтину виявив у дитини численні переломи черепа, рук, ніг, ребер та сліди укусів. Точну причину смерті експерт не зміг встановити через численні тяжкі травми.

Джессіка Карсон, яку судили окремо, отримала довічне ув’язнення без права на умовно‑дострокове звільнення.

Окружний прокурор округу Раск розповів, що спершу поліція сприйняла Мілама й Карсон за батьків, які втратили дитину. Але пізніше Карсон сказала слідчим, що Мілам переконував її, ніби Амора “одержима демоном”.

Мілам отримав смертельну ін’єкцію 3 жовтня. У своїй останній заяві він закликав людей прийняти Ісуса Христа як Спасителя.

Як розповіли у виданні, Мілам став п’ятим засудженим до смертної кари у Техасі у 2025 році. Цього року в США вже виконано 33 смертних вироки. Другу страту того ж вечора здійснили в Алабамі – Джеффрі Весту, засудженому за вбивство працівника автозаправної станції у 1997 році.

Раніше адвокати Мілама зверталися до Верховного суду США із проханням зупинити виконання вироку. Вони стверджували, що частина доказів, зокрема сліди укусів та ДНК‑експертиза, є ненадійними, а також зазначали, що Мілам мав інтелектуальні порушення. Суд відхилив ці апеляції. Рада з питань помилувань і умовно‑дострокового звільнення Техасу також відмовилася змінити вирок.

Офіс Генерального прокурора Техасу заявив, що навіть без доказів за слідами укусів і ДНК існують інші свідчення вини Мілама, включно зі спробами приховати докази та його зізнання медсестрі після арешту.