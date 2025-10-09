На Тернопільщині викрили мережу, що продавала дітям наркотики

В Тернопільській області поліція ліквідувала масштабну мережу, яка продавала дітям наркотики. Вилучили 700 кг кратому, який збували під виглядом чаю чи вітамінних добавок.

Почалось усе з того, що офіцерка служби освітньої безпеки поліції Тернопільської області помітила дивну поведінку учнів однієї зі шкіл.

Виявилось, що під виглядом звичайного чаю чи нібито вітамінної добавки ділки збували кратом. Минулого року його офіційно визнали наркотиком, оскільки сировина рослини містить алкалоїди, які діють на опіоїдні рецептори мозку та можуть викликати залежність.

Правоохоронці провели 80 обшуків у 15 регіонах України, затримали 21 особу, вилучили наркотики, автомобілі та готівку. Підозру оголосили 29 фігурантам, серед яких є неповнолітні.

“Це — не просто успішна операція. Це приклад того, як спільна відповідальність, уважність і професіоналізм рятують життя. І ще одне підтвердження: проєкт “Служба освітньої безпеки” — це не формальність, а реальний захист наших дітей”, — наголосив голова Нацполіції України Іван Вигівський.