Бронювання по-новому: Рада дозволила бронювання працівників у розшуку ТЦК та без військового квитка

Парламент України ухвалив закон, який надає критично важливим підприємствам право бронювати працівників, навіть якщо вони мають неналежно оформлені військово-облікові документи, зокрема, якщо перебувають у розшуку ТЦК або не мають військового квитка.

Відповідне рішення підтримали 272 народні депутати.

Що передбачає закон

Ухвалений закон надає критичним підприємствам можливість брати на роботу та бронювати таких осіб на 45 днів.

Ключова умова: протягом цього 45-денного терміну новоприйняті або вже працюючі особи, які підлягають бронюванню, повинні привести свої військово-облікові документи до ладу.

Це рішення спрямоване на те, щоб забезпечити безперебійну роботу критичної інфраструктури та підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та обороноздатності країни, незважаючи на можливі проблеми з документацією у потенційних або існуючих працівників.

