Війна

Путіну потрібно буде поховати 1 млн солдат, щоб взяти схід України, – Зеленський

Якщо РФ захоче взяти схід України, то її керівництву потрібно буде поховати один мільйон військовослужбовців з огляду на втрати окупантів з початку повномасштабної війни.

"Трамп розуміє, що все, що Путін йому "продавав" на Алясці як начебто російські воєнні можливості, не працює насправді. Значить, він йому спробував продати "неякісні товари". Я думаю, що це будь-яку людину ображає, коли їй брешуть", - заявив президент Володимир Зеленський.

За словами президента, Трамп сказав йому, що це твоя просто впевненість, і ти просто так впевнений, але може бути різне.

"Однак, ми бачимо, що було не "різне". Сталося те, що я йому казав: росіяни не візьмуть схід, а якщо вони захочуть це зробити, то Путіну потрібно буде поховати один мільйон своїх людей. Тому що ми розуміли, скільки він вже поховав, взявши 30% нашого сходу з початку повномасштабної війни, і прогнозуємо, що йому доведеться зробити, щоб спробувати отримати увесь Донбас або інші частини України", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що на зараз на різних рівнях відбувається діалог із Трампом.

"На рівні Віткоффа, Келлога, Бессента, Міністерства оборони є різні зв’язки. І що дуже важливо – спецслужби і військові. І не просто спілкуються спецслужби і військові, а вони приїжджають, спілкуються, мають діалог", - зауважив він.

Нагадаємо, СБУ продовжує знищувати російські агентурні мережі.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяУкраїнавійнаЗеленський
Популярнi статтi