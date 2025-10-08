СБУ продовжує знищувати російські агентурні мережі, - Зеленський

Голова СБУ Василь Малюк доповів президенту Володимиру Зеленському про результати ударів по Росії далекобійними дронами, а також про суттєве знищення російських військ під Покровськом на Донеччині. Про це повідомляє Офіс президента.

Так, Зеленський зауважив, що українські далекобійні ракети-дрони демонструють все більшу ефективність, зокрема у знищенні російських комплексів протиповітряної оборони.

На Покровському напрямку військові центру спецоперацій А СБУ активно ведуть бої проти ворога.

– Констатуємо, що російські війська отримали наказ штурмувати наші позиції за будь-яку ціну. Відповідно, значно зріс рівень російських втрат, – розповів Зеленський.

За інформацією Василя Малюка, на Покровському напрямку лише воїни СБУ знищують зараз понад 100 російських окупантів на день, і це без врахування дій воїнів інших складових наших Сил оборони.

Минулого місяця воїни ЦСО А СБУ ліквідували 3 028 окупантів.

За словами Володимира Зеленського, СБУ продовжує знищувати російські агентурні мережі.

Президент погодив нові операції зі зменшення російського воєнного потенціалу.

Як повідомляв ForUA, раніше в Європі затримали 16-річного харків’янина, який на замовлення росіян вербував українських школярів для скоєння терактів на території України.

3 жовтня дрони СБУ атакували російський нафтопереробний завод Орськнафтооргсинтез, що за 1,4 тис. км від кордону України.