Війна

OSINT-аналітик: ЗС РФ перекидають бригади з-під Покровська для наступу на Дніпропетровщину

OSINT-аналітик: ЗС РФ перекидають бригади з-під Покровська для наступу на Дніпропетровщину

З'явилася інформація про можливу значну передислокацію російських військ. За даними OSINT-аналітика, на якого посилається твіттер-акаунт WarUnitObserver, Збройні сили Російської Федерації перекидають чотири мотострілецькі бригади з Покровського напрямку (Донецька область) для підготовки до наступу на Дніпропетровщину.

Цю інформацію оприлюднили в соціальних мережах, зокрема на платформі X (раніше Twitter), акаунтом WarUnitObserver, із посиланням на OSINT-аналітика.

Така масштабна передислокація, якщо вона підтвердиться, може свідчити про зміну пріоритетів російського командування або про підготовку до нового, великого етапу наступальних дій на цій ділянці фронту.

Варто зазначити, що останнім часом основні зусилля російських військ були зосереджені саме на Покровському напрямку. Виведення звідти одразу чотирьох мотострілецьких бригад може послабити наступальний потенціал РФ у цьому районі, але при цьому створити серйозну загрозу для Дніпропетровської області.

Офіційні українські джерела наразі не коментували цю інформацію.

 Автор: Галина Роюк

