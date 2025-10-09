Циклон з Криму накриє Україну дощами та похолоданням

Сьогодні, 9-го жовтня, практично вся територія України опиниться під впливом активного циклону, який зміщуватиметься з Криму трохи північніше. Як повідомила синоптик Наталка Діденко, це призведе до значної зміни погодних умов.

Дощі та хмарність по всій країні

У четвер в Україні переважатиме хмарна та волога погода з періодичними дощами. Серйозних опадів можуть уникнути крайній захід країни та частина центральних областей. Також вдень послаблення дощів очікується на Одещині та Миколаївщині. Незважаючи на це, загалом по Україні пануватиме дощова погода.

Температурні контрасти

Температура повітря впродовж дня коливатиметься в межах +10⋯+13 градусів.

Найтепліша смуга простягнеться від Одещини до Полтавщини, де стовпчики термометрів піднімуться до +14⋯+19 градусів.

Водночас, на Тернопільщині, Хмельниччині та у Чернівецькій області подекуди очікується нижче +10 градусів. Традиційно, найхолодніше буде в Карпатах.

Погода в столиці

У Києві 9-го жовтня буде хмарно та вогко. Денна температура повітря становитиме до +12 градусів.