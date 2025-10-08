﻿
Полiтика

ЦРУ розповіло про візит Байдену в Україну

Директор ЦРУ США Джон Реткліфф розсекретив звіт розвідки за 2016 рік щодо реакції чиновників України на візит Байдена до Києва у 2015 році.

"Сьогодні я розсекретив інформацію розвідки ЦРУ щодо України, визнавши її такою, що відповідає інтересам громадськості", - написав Реткліфф.

У розсекреченому звіті йшлося про збентеження й розчарування серед адміністрації президента Порошенка під час візиту віцепрезидента США 7-8 грудня 2015 року.

"Вони відзначали, що віце-президент США прибув до Києва для виголошення загальних публічних промов, а не для обговорення суттєвих питань з Порошенком або іншими посадовцями українського уряду", - сказано у звіті ЦРУ.

Українські чиновники розмірковували над посиленою увагою ЗМІ у США до ймовірних зв'язків родини віце-президента США до корупційних практик бізнесу в Україні і відзначили подвійні стандарти США стосовно корупції.

Нагадаємо, відлуння шатдауну: як на Україну може вплинути урядовий ступор у США.

Фото: ОП.

 Автор: Галина Роюк

