У Кривому Розі зловмисники викрали підприємця, катували паяльником та вимагали викуп

Троє мешканців Кривого Рогу викрали підприємця, протягом 3 днів катували його й вимагали викуп пів мільйона доларів, повідомляють Офіс Генпрокурора, Нацполіція.

За даними слідства, зловмисники запросили свого знайомого – місцевого підприємця – на зустріч до кафе. У балаклавах, із застосуванням сили та погроз зброєю, чоловіка зв’язали та вивели через чорний вихід.

Потерпілого вивезли до приватного будинку в одному із сіл Криворізького району. Протягом трьох діб його били, катували паяльником, поливали окропом і вимагали 500 тис. доларів США за звільнення — цю суму нібито завинив викрадачам тесть потерпілого. Також підозрювані погрожували родині й вимагали відкликати заяву про зникнення.

Побоюючись викриття, нападники вивезли чоловіка у поле й залишили, погрожуючи розправою.

4 жовтня правоохоронці провели обшуки й вилучили зброю, паяльник, мобільні телефони, підроблені посвідчення правоохоронців, автомобілі та гроші. Також в ході обшуків поліціянти виявили цех з обладнанням для виготовлення фальсифікованого алкоголю, до організації якого причетний один із затриманих.

Наразі трьох фігурантів затримали та повідомили їм про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.