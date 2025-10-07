﻿
Надзвичайні події

У Кривому Розі зловмисники викрали підприємця, катували паяльником та вимагали викуп

У Кривому Розі зловмисники викрали підприємця, катували паяльником та вимагали викуп

Троє мешканців Кривого Рогу викрали підприємця, протягом 3 днів катували його й вимагали викуп пів мільйона доларів, повідомляють Офіс ГенпрокурораНацполіція.

За даними слідства, зловмисники запросили свого знайомого – місцевого підприємця – на зустріч до кафе. У балаклавах, із застосуванням сили та погроз зброєю, чоловіка зв’язали та вивели через чорний вихід.

Потерпілого вивезли до приватного будинку в одному із сіл Криворізького району. Протягом трьох діб його били, катували паяльником, поливали окропом і вимагали 500 тис. доларів США за звільнення — цю суму нібито завинив викрадачам тесть потерпілого. Також підозрювані погрожували родині й вимагали відкликати заяву про зникнення.

Побоюючись викриття, нападники вивезли чоловіка у поле й залишили, погрожуючи розправою.

4 жовтня правоохоронці провели обшуки й вилучили зброю, паяльник, мобільні телефони, підроблені посвідчення правоохоронців, автомобілі та гроші. Також в ході обшуків поліціянти виявили цех з обладнанням для виготовлення фальсифікованого алкоголю, до організації якого причетний один із затриманих.

Наразі трьох фігурантів затримали та повідомили їм про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) та  ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Кривий Рігкатуваннявимаганнякримінальні новинивикрадення людини
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Окупанти форсують Оскіл за допомогою імпровізованих переправ у вигляді канатів і мотузок
Суспiльство 07.10.2025 17:55:57
Окупанти форсують Оскіл за допомогою імпровізованих переправ у вигляді канатів і мотузок
Читати
63% українців підтримують ідею радикальної українізації
Суспiльство 07.10.2025 17:51:33
63% українців підтримують ідею радикальної українізації
Читати
У зв'язку з геополітичною ситуацією в Латвії заборонили нерегулярне автобусне сполучення з Білоруссю та РФ
Свiт 07.10.2025 17:32:58
У зв'язку з геополітичною ситуацією в Латвії заборонили нерегулярне автобусне сполучення з Білоруссю та РФ
Читати

Популярнi статтi