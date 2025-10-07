Повернення викрадених РФ українських дітей: Зеленський обговорив цю тему з головою ПА ОБСЄ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуаном Понсом Самп’єтро. Сторони обговорили підтримку України в умовах повномасштабного вторгнення Росії та ключові напрямки співпраці, повідомляє сайт президента.

Серед ключових тем зустрічі – питання повернення українських дітей, яких викрала та незаконно депортувала Росія. Президент наголосив на пріоритетності цього питання та запропонував призначити спеціального посланника при президентові ПА ОБСЄ для роботи над його вирішенням.

Він також повідомив про підготовку резолюції Генеральної Асамблеї ООН, яка засуджує викрадення й депортацію українських дітей, закликавши Пере Хуана Понса Самп’єтро підтримати її.

Своєю чергою, президент Парламентської асамблеї ОБСЄ висловив готовність приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Крім того, сторони обговорили спільні зусилля щодо звільнення військовополонених та цивільних осіб, яких незаконно утримує Росія.

Пере Хуан Понс Самп’єтро підкреслив важливість продовження тиску на Російську Федерацію, зазначивши, що понад 300 парламентарів із більш ніж 55 парламентів об’єднані у цьому питанні. Він також повідомив про свою участь у четвертому парламентському саміті міжнародної Кримської платформи, який відбудеться в листопаді у Стокгольмі.