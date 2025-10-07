Екстрадиція українця у справі Nord Stream не в інтересах Польщі, – Туск

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що екстрадиція до ФРН обвинуваченого у справі про підрив Nord Stream (“Північних потоків”) українця не в інтересах його країни. Однак, долю затриманого вирішить суд, повідомляє Polsat.

“Моя роль не полягає в тому, щоб з’ясовувати, чому громадянин України знову приїхав до Польщі, попри те, що він знав про видачу європейського ордера на арешт, але наша позиція не змінилася. В інтересах Польщі, безумовно, є не звинувачення або видання цього громадянина іншій державі. Рішення буде ухвалювати суд”, — заявив Туск.

Він вказав, що вже озвучував ексканцлеру Німеччини Олафу Шольцу та президенту України Володимиру Зеленському позицію Варшави щодо підривів “Північних потоків”.

“З нашої точки зору, єдині люди, які повинні соромитися та мовчати щодо “Північного потоку II”, — це ті, хто вирішив його будувати. (…) Проблемою Європи, України, Литви, Польщі є не те, що підірвали “Північний потік II”, а те, що його побудували. Росія за гроші деяких європейських країн або німецьких і нідерландських компаній побудувала “Північний потік II” всупереч найважливішим інтересам всієї Європи“, – підкреслив політик.

Тиждень тому в Польщі затримали українського водолаза Володимира Ж., якого Німеччина розшукувала за підозрою в причетності до вибухів на газопроводах “Північний потік”.

Раніше газета Rzeczpospolita з посиланням на джерела повідомляла, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв про готовність надати притулок українцю Володимиру Журавльову, якого вважають причетним до диверсій на “Північних потоках”.

Довідка. Наприкінці вересня 2022 року в Балтійському морі, поблизу данського острова Борнхольм, було зафіксовано чотири витоки на газопроводах “Північний потік” після вибухів. Місця вибухів розташовані в міжнародних водах, у виключних економічних зонах Данії та Швеції.

Спочатку розслідування вели ФРН, Данія та Швеція, але в лютому шведське та данське розслідування закрили без встановлення підозрюваних.

ForUA нагадує, італійський суд ухвалив рішення екстрадувати до Німеччини українця Сергія Кузнєцова, підозрюваного у підриві газопроводів “Північний потік”. Він заперечує звинувачення.

Нитки 1 і 2 газопроводу “Північний потік” підірвали щонайменше чотирма вибуховими пристроями, вага кожного з яких становила від 14 до 27 кілограмів. Про це повідомляє німецьке видання Tagesschau з посиланням на ордер на арешт українця Сергія К., якого німецька прокуратура звинуватила у підриві газопроводу “Північний потік”.